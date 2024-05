Keskkonnaühendused: kliimakindla majanduse seadus kaevab auku loodusele, inimestele ja majandusele

Eesti on Pariisi kliimaleppega ühinedes võtnud kohustuse hoida globaalse temperatuuri tõus tuntavalt alla 2 kraadi ja püüda hoida seda 1,5 kraadi piires. Kliimaministeeriumi sõnul ei ole kliimakindla majanduse seaduse koostamisel aga 1,5-kraadise temperatuuritõusu piirist lähtutud.

Eesti rikuks selgelt Pariisi leppest tulenevaid kohustusi, kuna ei püüdle 1,5 kraadi piiri hoidmise poole. Kärt Vaarmari

Keskkonnaorganisatsioonide sõnul eemalduks Eesti praeguse kava järgi Pariisi kokkuleppega võetud kohustustest ning lükkaks kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise järgmisesse kümnendisse. See süvendab kliimakriisi ning seab tõsisesse ohtu inimeste õiguse olla kaitstud kliimamuutuse mõjude eest.

„Pariisi kliimalepe nõuab, et iga osalisriik panustaks ja pingutaks maksimaalselt ning vähendaks kasvuhoonegaaside heitmeid võimalikult kiiresti. Kui Eesti võtab eesmärgiks 2 kraadi temperatuuritõusu piiri, rikuks Eesti selgelt Pariisi leppest tulenevaid kohustusi, kuna ei püüdle 1,5 kraadi piiri hoidmise poole,“ selgitas keskkonnaõiguse keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari. „Lisaks tuleb ka Eestil lähtuda Euroopa inimõiguste kohtu aprillikuisest otsusest, kus kohus leidis, et Šveits on rikkunud kohustust kaitsta enda elanike inimõiguseid, kuna ei ole piisavalt tegutsenud kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, sh seadnud sobilikke eesmärke.“

Eestimaa Looduse fondi metsaeksperdi Liis Kuresoo sõnul on plaanitava raiemaht 9,9–10,2 miljonit tihumeetrit aastas vastuolus uue seaduse kontseptsioonis seatud eesmärgiga säilitada majandusmetsade tagavara. „Samuti ei peata planeeritav raiemaht metsadega seotud elurikkuse allakäiku, vaid annab sellele hoogu juurde,“ sõnas ta, et raiemahtude kiire vähendamine on ülioluline.

Kliimamuutused mõjutavad ka majandust