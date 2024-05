Saksamaa süüdistab kliimaaktiviste „kriminaalse organisatsiooni“ loomises

Teisipäeval teatas Brandenburgi liidumaa prokuratuur, et esitab kuritegeliku ühenduse loomise süüdistuse viiele Saksamaa kliimaorganisatsiooni Letzte Generation (Viimane Põlvkond) liikmele. Kodanikuõiguste kaitsjad näevad, et tegemist on järjekordse meetodiga, kuidas riigis kriminaliseeritakse kliimaproteste.