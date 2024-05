Jätkusuutlik ja vastutustundlik ettevõtlus ei ole turundusstrateegia, vaid osa ettevõtte DNAst

Näeme juba täna, et tarneahelas ja kaupade/teenuste ostmisel pööratakse tähelepanu lisaks lapstööjõu, orjatööjõu, taaskasutuse jms kõrval ka mitmekesisuse teemadele, kus nõuete täitmine annab lisapunkte. Sarnaselt saame me kõik nõuda oma koostööpartneritelt vähemalt samasuguste põhimõtete järgimist nagu me ise seda teeme.

Ettevõtjad peavad määratlema, mis on nende suurim ESG alane mõju ühiskonnale ja sellest looma oma strateegia osa, kuna vaid nii suudavad ettevõtted olla jätkusuutlikud. Looduse esindaja nimetamine juhtkonda oleks meie hinnangul sarnase efektiga kui kvootide kehtestamine. See on suur küsimus, et kuidas ja kas need aitavad. Pigem võiks ettevõtted läbida VEF Indeksi taolise küsimustiku ja saada oma tegevusele hinnangu. Kõik, kes on seda ise teinud, võiksid seda eelistada ka oma koostööpartnerite hulgas. Kokkuvõtlikult ei ole vahet, kust see ESG initsiatiiv ja nõudlikkus tuleb. Oluline, et sellest saab ettevõtte DNA osa.