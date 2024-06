India on üks mitmest riigist, mida tabas mais kuumalaine.

Tänavune mai oli üle maailma soojem kui ükski varasem mai ajal, kui temperatuuri on mõõdetud, teatas Euroopa kliimaseireteenistus Copernicus. See on juba 12. järjestikune kuu, mis oli varasematest aastatest soojem.