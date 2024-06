KUULA | Erik Moora: rohepöörde takistamine ei ole Eesti huvides

Tänases „Rohepöörase“ episoodis oli saatejuhtidel külas politoloog ja Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Erik Moora, kellega lahati põhjalikult Euroopa Parlamendi valimisi. Mis juhtub peale valimisi Euroopas roheteemadega? Millised on Eesti erakondade valimisprogrammid ja mis valenarratiive nendes levitatakse? Mis on valesti Eesti tuumadebatis? Kuula saadet, et saada vastus kõigile nendele küsimustele!