Venemaad võib oodata 30 miljardi euro suurune arve sõjaga tekitatud kliimakahjude eest

Uuringu, mille koostas Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War (sõja kasvuhoonegaaside arvepidamise algatus), kohaselt põhjustas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse esimese 12 kuu jooksul 120 miljonit tonni süsinikdioksiidi, kuid 24 kuul pärast sissetungi on heitkogused oluliselt suurenenud, ulatudes 175 miljoni tonni süsinikdioksiidini. See on sama palju heidet, kui näiteks 90 miljoni bensiiniauto kasutus tekitaks aasta jooksul.