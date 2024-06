Tippkohtumise avalduse mustand: G7 juhid võtavad endale kohustuse fossiilkütustest kiiremini loobuda

Reuters märkis, et ühes keskkonnaaktiviste tõenäoliselt häirivas dokumendi punktis annavad G7 juhid rohelise tee riiklikele investeeringutele maagaasi, mis on saastav fossiilkütus. „Eriolukorras, kus on vaja kiirendada Venemaa energiast sõltumise vähenemist, võivad riiklikult toetatud investeeringud gaasisektorisse olla sobiv ajutine lahendus, kui see lähtub kindlatest riiklikest asjaoludest,“ seisab mustandis.