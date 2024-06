Rainer Pesti: ringmajandus vähendab muuhulgas ka julgeolekuriske

Huvi ringmajanduslahenduste vastu tekkis mul Ragn-Sellsis töötamise ajal, tõeline kirg teema vastu tekkis 2018. aastal, kui läksin Rootsi Swedish Institute’i muutuste juhtimist õppima. Seal keskenduti suuresti ringmajanduse ärimudelitele ja sellele, kuidas tänaseid ärimudeleid ümber kujundada ning ettevõtte strateegiat ja kultuuri muuta.

Millised on peamised väljakutsed ringmajanduse rakendamisel traditsioonilises tööstuses?

Suurim väljakutse on see, et ollakse seotud olemasolevate investeeringutega. Kui olemasolevasse tootmisesse ja tehastesse on investeeritud kümneid, isegi sadu miljoneid eurosid, siis soovitakse need investeeringud lõpuni ära kasutada.

Millised on võimalused ringmajanduse rakendamisel traditsioonilises tööstuses?

Üha rohkem minnakse toote müügilt üle rendile, et teenida suuremat marginaali. On aru saadud, et lihtsalt toote müümise asemel võimaldavad teenusepõhised mudelid – PaaS ja SaaS – teenida suuremat marginaali. Renditakse täna juba pea kõike: rasketehnikat, mööblit, lasteriideid. Ühe kvaliteetse riidepaariga kasvab täna üles keskmiselt viis last. Sellised mudelid võimaldavad teenida rohkem marginaali kui ühekordne müük, lisaks on võimalik hoida kliendid endaga seotuna. Näeme ju, et isegi kohvitopse renditakse ja varsti näeme, kuidas elektriautode akusid hakatakse rentima autost eraldi.

Üks suuremaid muutusi, mille ringmajandus toob, on materjalitööstus. Kui siiani kehtis põhimõte, et toorainet tootmiseks pidi ise maavarasid omama, siis nüüd võib Urban Maininguga panna püsti jäätmetest materjalide kaevandamise äri. Riigi majandust vedava toormetööstuse saab luua ilma neid materjale ise maapõues omamata. Kulda on elektroonikas rohkem kui kullamaagis, sama lugu on vase ja hõbeda ja teiste väärismetallidega. Elektriautode akud on täis ülikalleid materjale.