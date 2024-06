107 kg ohtlikke rususid ühel ruutmeetril. Gaza taastub sõja tekitatud keskkonnakahjudest veel pikalt

See on enam kui viis korda rohkem, kui 2017. aasta konflikti käigus tekkinud prahi kogus Iraagi Mosulis, selgus ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) sel nädalal avaldatud Gaza konflikti keskkonnamõjude esialgsest hinnangust. Gaza sõja keskkonnamõjud on enneolematud ning kogukonda ohustab seetõttu kiiresti kasvav pinnase-, vee- ja õhusaaste ning looduslike ökosüsteemide pöördumatu kahju.