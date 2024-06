Sihtmärgiks Stonehenge ja Taylor Swifti eralennuk. Kliimaaktiviste viib äärmuslike meetmeteni meeleheide

„Pööripäeval tähistatakse Stonehenge’i loodust, aga vaadake, millises seisukorras see on! Meil kõigil on õigus elada kannatustest vaba elu, kuid nafta, kivisöe ja gaasi jätkuv põletamine toob kaasa surma ja kannatusi enneolematu ulatusega,“ sõnas aktsioonis osalenud 21-aastane Oxfordi üliõpilane Niamh Lynch JSO pressiteates.