KUULA | Linnavõimu ülesanne peaks olema elurikka keskkonna tagamine

Kõige hiljutisemas „Rohepöörase“ episoodis tõdesid saatejuhid, et Tallinna linna prioriteedid on veidi viltu ja ehk tuleks need üle vaadata. Mida õppis Mart Soomes tuumaenergia kohta? Mis juhtub, kui inimeste tarbitavad uimastid jõuavad loodusesse? Miks hävitatakse Tallinnas vesilike elupaika? Vastused nendele ja paljudele teistele küsimustele selguvad saatest.