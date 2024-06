Eelmisel kuul väljastas keskkonnaamet Eesti Energia uuele põlevkiviõlitehasele kompleksloa, mille alusel võib tehas töötada 2035. aasta alguseni. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakasutuse valdkonnas Erik Kosenkranius selgitas toona Roheportaalile, et keskkonnaluba anti, lähtudes keskkonnamõjude hindamisest, kus hinnati õlitehase olulisi keskkonnamõjusid ja neid leevendavaid meetmeid. „Uuel õlitootmisüksusel on kahtlemata olemas negatiivne keskkonnamõju. Aga kui lähtume vaatenurgast, et väga saastav fossiilse kütuse põletamine asendub märksa keskkonnasõbralikuma keemiatööstusega, siis on see keskkonna seisukohalt samm õiges suunas,“ ütles Kosenkranius.