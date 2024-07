Tänavu hääletab valimistel pool maailma. ÜRO uuringu andmeil soovib 80% inimesi tugevamaid kliimameetmeid

Sel aastal on planeeritud üle 50 valimise, mis puudutavad poolt planeedi elanikkonnast, kirjutas Associated Press. Taiwanist Soomeni, USA-st Venemaani ning kaugemalegi – neil presidendi- ja seadusandlike kogude ehk näiteks parlamendivalimistel on praegusel ebastabiilsel ajal tohutu mõju inimõigustele, keskkonnale, majandusele, rahvusvahelistele suhetele ja rahuväljavaadetele.