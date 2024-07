Pea kõik Euroopa Liidu riigid jätsid olulise kliimakava õigeks ajaks esitamata

Paljud EL-i juhid on kutsunud Euroopa Komisjoni üles keskenduma uute eeskirjade kehtestamise asemel sellele, et kindlustada viimastel aastatel vastu võetud kliimaalaste õigusaktide rakendamine. EL-i täitevvõimu sõnul on aga pall nüüd just riigijuhtide poolel.

FOTO: JEAN-MARC LOOS | REUTERS