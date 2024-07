JÄRGMINE PÕLVKOND | Miks ei tee keskkonnaamet oma tööd?

Argumendid õlitehase käitamise vastu on kiired tulema. Õlitehas paiskab aastas õhku ligi 800 000 tonni kasvuhoonegaase, mis on ligi 6% Eesti koguheitest. Kümne tegevusaasta peale, mis tehasele kompleksloaga anti, võtaks tehas enda alla ligi viiendiku Eesti süsinikueelarvest ehk sellest, kui palju me üldse tohime tulevikus kasvuhoonegaase emiteerida. See süsinikueelarve järgimise kohustus on meil rahvusvaheliste kokkulepetega endale võetud, et kliimasoojenemist ohjeldada, ja selle eiramine pole lubatud.