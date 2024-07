Maailm on aasta aega olnud keskmiselt üle 1,5 kraadi soojem kui tööstusajastu eel

ELi kosmoseprogrammi kuuluv teadusorganisatsioon Copernicus kasutab miljardeid satelliitidelt, laevadelt, õhusõidukitelt ja ilmajaamadest saadavaid mõõtmisandmeid, et jälgida peamisi kliimanäitajaid. Teadlased leidsid , et 2023. aasta juuli ja 2024. aasta juuni vahel oli maailma keskmine temperatuur mõõtmisajaloo kõrgeim. Maa oli viimase aasta jooksul 1,64 kraadi võrra kuumem kui industriaalajastu-eelsel ajal keskmiselt, nähtus andmetest.

„See on enamat kui statistiline iseärasus ning rõhutab, et meie kliima muutub ulatuslikult. Isegi kui see konkreetne äärmuslike temperatuuride seeria ühel hetkel lõpeb, näeme kindlasti uusi rekordeid, kuna kliima soojeneb jätkuvalt,“ ütles Copernicuse kliimateenistuse direktor Carlo Buontempo. „See on paratamatu, kui me ei lõpeta kasvuhoonegaaside atmosfääri ja ookeanidesse paiskamist.“