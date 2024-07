ARVAMUS | Rohetehnoloog: linna kliimakindlaks muutmisel tuleb porilombis võimalust näha

Tallinna haljastu tegevuskavas aastateks 2013–2025 seisab, et lisaks haljastuse positiivsele mõjule linnakodanike tervisele ja elukvaliteedile on uuringutulemused tõestanud, et haljastus mõjutab positiivselt ka kinnisvara hinda ja müümiskiirust. Nii lokkab pinnas äritegevuseks ning suureneb ka kogu linna väärtus. Kinnitatakse, et „linnahaljastu kujundamisel ja hooldamisel tuleb kasutada uusi ja uuenduslikke meetodeid“.