Tallinn loob avalikud jahutuskohad. Ossinovski: meie linn ja kodud ei ole ehitatud sagenevateks erakordselt kuumadeks ilmadeks

Spetsiaalsed jahutuskohad avatakse Salme kultuurikeskuses Kalamajas, Tondiraba jäähallis Lasnamäel ja Kaja kultuurikeskuses Mustamäel. Need kolm kohta valiti sellel aastal katsetamiseks ning tulevikus võib jahutuskohti ka juurde tulla. Asja mõte seisneb Ossinovski sõnul selles, et kui näiteks Hispaanias ja mujal lõunapool on suur osa kodusid kohandatud kuumadeks ilmadeks, siis meil nii ei ole.