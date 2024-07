Märgiline kohtuasi Suurbritannias. Valitsuse kohanemiskava ei kaitse hädaolukorras nõrgemaid

Friends of the Earthi kliimaaktivistid on Londoni kohtu ees meelt avaldanud varemgi, kui algas protsess Whitehaveni söekaevanduse asjas.

Ühendkuningriigi keskkonnarühmitus Friends of the Earth ja kaks meest, kelle elu on temperatuuritõusu tõttu kannatanud, on algatanud kahepäevase kohtuasja Londoni kõrgema astme kohtus.