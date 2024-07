VIDEO | Kliimaaktivistid peatasid Frankfurdi lennujaama töö. Protestilaine levib üle Euroopa

„Reisijatel palutakse esialgu mitte minna lennujaama,“ teatas lennujaam sotsiaalmeediaplatvormil X, paludes neil kontrollida oma lennu staatust ja arvestada lisaaega reisimiseks.

Kliimaaktivistid rühmitusest Last Generation teatasid oma avalduses, et kuus meeleavaldajat olid lõiganud läbi aia ja jõudnud erinevatesse punktidesse Frankfurdi lennujaama lennuraja ümber plakatitega, millel oli kirjas „Nafta tapab“. Rühma avaldatud piltidel on näha oranžides kaitsevestides meeleavaldajaid, kelle käsi on kleebitud lennuväljale.

Rühm on loetlenud mitmeid riike Euroopas ja Põhja-Ameerikas, kus kolmapäeval alanud protestikampaania raames on kavas sarnaseid aktsioone.

Last Generation kordas neljapäeval oma nõuet, et Saksamaa valitsus aitaks kujundada ja allkirjastada ülemaailmset kokkulepet, mis reguleeriks nafta, gaasi ja kivisöe kasutamise järkjärgulist lõpetamist 2030. aastaks.

Saksamaa suuruselt kuuendas Kölni-Bonni lennujaamas peatati kolmapäeval mitmeks tunniks lennud pärast seda, kui kliimaaktivistid kleepisid end lennuraja külge, samas kui sarnased aktsioonid teistes Euroopa lennujaamades olid ametivõimude poolt nurjatud. Lennujaam teatas, et 31 lendu on tühistatud ja kuus ümber suunatud.

Last Generationi kliimaaktivist Ronja Kuenkler ütles meediale, et kolmapäevane protest oli alles algus, kuid keeldus ütlemast, kas nende sihtmärgiks on ka reedel algavad Pariisi olümpiamängud.

Aktivistid üle Euroopa nõuavad fossiilkütuste kasutamise lõppu

Soomes blokeerisid üheksa XR Finlandi aktivisti Helsingi-Vantaa lennujaama turvaväravaid, hoides plakateid, millel oli kirjas „Oil Kills“ ja „Fossil Fuels are Killing Us“ (Fossiilkütused tapavad meid).

Austrias viivitasid aktivistid lendu, keeldudes enne starti maha istumast, samal ajal kui teised valasid Viini lennujaama terminalis oranži värviga üle. Šveitsis blokeerisid nad Zürichi ja Genfi lennujaamadesse viivaid teid.