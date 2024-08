Ekspert: kliimamuutuste tõttu kaotame 2030. aastaks 20% olümpiariikidest

Rannikuerosiooni tõttu libisevad golfiväljakud merre, lumi on kadumas alpikuurortidest, jalgpalliväljakud on üleujutatud, metsatulekahjude suits lämmatab sportlasi, kuum ilm häirib võistlejaid. Eksperdid küsivad, kas on aeg olümpiamängud kliimamuutuste tingimustes taasleiutada.