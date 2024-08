Rain Tunger: hukkamõist tuleb sageli teineteise mittemõistmisest

Emotsionaalse turvalisuse viis väljakutset

Psühholoog Alar Tamming on öelnud, et inimestevahelistes suhetes on arusaamatused ja teineteise mittemõistmine reegel. See, et päriselt mõistetakse teist inimest, on pigem erand. „Mina arvasin alati, et see on vastupidi – et me kollektiivina, inimestena, partneritena mõistame teineteist ja arusaamatused esinevad vaid teatud hetkedel. Tegelikult ei tea ma teise inimese kohta mitte midagi: mida ta tunneb, kogeb ja näeb, kuidas ta seoseid loob jne. Eeldasin, et inimesed mõtlevad kõik sarnaselt, mis omakorda tähendab, et puudub vajadus pidevalt kontrollida, kuidas teine maailma tajub,“ räägib Rain, ning toob välja viis emotsionaalse turvalisusega seonduvat väljakutset, mis töökollektiivides, kuid ka isiklikes suhetes, esinevad.

Esimene väljakutse, millega sageli silmitsi seistakse on segane kommunikatsioon. „Kõik algab märkamisest enda sees, see on mindfulness (teadvelolek – toim): mis minu sees tegelikult toimub, mis on oluline; kas see, mida ma teen on mind toetav, ühendav, tõene, kaasav. Igale juhile on kohustuslik mindfulness-i ja Circling kursus, kus õpitakse kõike emotsioonide kohta, ja neid on nii palju rohkem kui esialgu arvame. Õnneks suruvad naised maskuliinset ühiskond pidevale arengule, sest nende emotsionaalne intelligentsus on kõrgem kui meestel ja nad on oma tunnetega paremini kooskõlas.“

Järgmine väljakutse on usaldamatus juhtkonna ja töötajate vahel. Seda peamiselt, sest puudub eeskuju – Eestis ei ole palju selliseid ettevõtteid, kus emotsionaalne turvalisus oleks täielikult saavutatud. „Uuringud näitavad, et kõige edukamad on need tiimid, kus inimesed saavad olla kõige haavatavamad – kus emotsionaalne turvalisus on kõige kõrgem. Kui juhtkond ei ole toetav ega hooliv, tektitab see vastupanu, hirmu ja ebakindlust, millele keha reageerib sulgumisega. Iga inimene oma ideede ja perspektiividega on ju nagu lill – mida rohkem me saame seda lille lahti, seda rohkem hakkab sealt ka häid mõtteid tulema.“