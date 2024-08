Merili Ginter: 12 kuud on näidanud, kus me kärpeid lubada ei saa

Oluline on seejuures rõhutada, et tegemist pole pelgalt trendiga, mida kogeme soojema ilma näol. Ülemaailmne soojenemine viib jää sulamiseni, merevee taseme tõusuni ja ekstreemsemate ilmastikunähtuste esinemissageduse suurenemiseni. Kõik see kokku võib põhjustada terviseprobleeme, elupaikade kadu ja põllumajanduse ebaõnnestumisi. Kahjuks oleme ka viimase aasta jooksul aina rohkem kuulnud näiteid kliimakatastroofidest ning süngeid ennustusi tehakse juba selleks suvekski.

„Meil pole aega“ mantra jõuab vaikselt kohale

Üha tugevamalt esile kerkinud „Meil pole aega“ mantra, mida kliimaaktivistid on juba aastaid korranud, hakkab viimaks kohale jõudma. Keskkonnakaitsjad ja teadlased on pikalt hoiatanud, et tegutsemiseks on aega vähe ning vaja on kiireid ja otsustavaid samme. Nüüd näeme suuremat tähelepanu ja teadlikkust keskkonnateemadele nii poliitikas kui ka ühiskonnas laiemalt. Näiteks on kliimaaktivistide jõupingutuste tulemusena hakanud mitmed riigid tõsiselt kaaluma ja vastu võtma kliimaseadusi, mis seavad konkreetsed eesmärgid ja tegevused süsinikuneutraalsuse saavutamiseks. Samuti on Euroopa Liit vastu võtnud uusi direktiive, mis käsitlevad rangemaid heitkoguste piirmäärasid ja julgustavad liikmesriike investeerima taastuvenergiasse.

Kuigi need sammud on väga olulised ja teretulnud, peaksime siiski kiirendama meie tegevuste tempot. Praeguses majanduslanguses on oluline meeles pidada, et investeeringud keskkonna teemadesse ei ole koht, kus võiksime lubada endale kärpeid. Rohetehnoloogiad ja keskkonnasõbralike lahenduste arendamine on mitte ainult hädavajalikud meie planeedi ellujäämiseks, vaid pakuvad ka märkimisväärseid majanduslikke võimalusi ja töökohti. Kui me suudame ühendada kliimameetmed majanduskasvuga, võime saavutada jätkusuutliku tuleviku, mis toob kasu nii keskkonnale kui ka ühiskonnale tervikuna.

Igas probleemis leiduvad suured võimalused, nii siingi