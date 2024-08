GRAAFIK JA VIDEO | Alender: oleme kindlad, et suudame kliimakindla majanduse seaduse eesmärgid täita

Tema sõnul on Eesti jaoks kõige suurem saastaja energiamajandus. Kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks on Alenderi sõnul võtmetähtsusega see, et meie elektri- ja soojatootmine muutuks puhtamaks. See on meie kõige suurem võimalus. „Mis on kasulik kliimale, on kasulik rahakotile ehk taastuvenergia on kõige odavam,“ lausus minister. Ta tõi esile, et samal ajal peame tagama oma energiajulgeoleku ja varustuskindluse ning sellegi, et ka need varud oleksid puhtad.