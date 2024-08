Alarmsõidukeid heitevabaks muutma ei pea, siseministri diiselmootoriga auto see-eest küll

Kliimaministeeriumi vastavate valdkondade ekspertide hinnangul on avalikul sektoril võimalik fossiilkütuste kasutamisest mõistlike kuludega suuresti loobuda. Eelnõu seletuskirja järgi on ühistranspordis ja energeetikas suuri samme juba tehtud ning plaanis on avaliku sektori administratiivsete ülesannete täitmiseks vajalik sõidukipark heitevabaks muuta.