Teadlased: kuumasurmade arv Euroopas kasvab hüppeliselt. Mõnel pool võib suureneda ka külmast tingitud surmade arv

Praegu on Euroopas valdav osa temperatuuriga seotud surmajuhtumitest seotud külma ilmaga, kuid äärmuslik kuumus on hakanud muutuma üha enam surmavaks probleemiks. Seda eriti Lõuna-Euroopas ja piirkondades, kus on rohkem eakaid inimesi, selgub ajakirjas The Lancet Public Health avaldatud uuringust.