Keskkonnakaitsjad kliimaseadusest: riik on lähtunud üksikute ettevõtete lühiajalistest majandushuvidest, selmet kaitsta inimõigusi

Eile oli viimane ametlik päev, mil esitada tagasisidet kliimaseadusele (täpsemalt kliimakindla majanduse seadusele). Oma arvamuses tõid Eesti keskkonnaorganisatsioonid esile, et seadus on vähe ambitsioonikas ja vastuolus kohustustega, mille Eesti on rahvusvaheliselt võtnud.