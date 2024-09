Tänavu mais, kui kliimaministeerium esimest korda kliimaseaduse kavandit tutvustas, ilmnes mitu tõsiasja. Esiteks, et kliimaseadusest oli saanud kliimakindla majanduse seadus, ning teiseks, et Eesti riik oli otsustanud seaduse loomisel minetada Pariisi kliimaleppe eesmärgi, mille kohaselt peavad kõik riigid pingutama, et maailma keskmise temperatuuri tõus piirneks 1,5 kraadiga.