KUULA | Kas tahame, et Tallinna kesklinnast saaks transiidikoridor?

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani tagasiastumiseks algatati läinud nädalal petitsioon, mis sai loetud päevadega kokku üle 3500 allkirja. „Rohepöörase“ saatejuhid kutsusid külla rahvaalgatusele aluse pannud Oliver Hainsalu, et rääkida temaga lähemalt, mis on Tallinnas nii valesti, et tuhanded inimesed soovivad abilinnapea tagasiastumist.