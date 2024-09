Muudatused tekstiiliturul – kas jäätmedirektiiv vabastab meid tekstiiliprügist?

Võib arvata, et 2025. aasta 1. jaanuarist midagi radikaalset ei muutu. Enamik omavalitsusi on jäätmejaamade, kogumisringide ja korduskasutusriiete konteinerite näol ammu liigiti kogumist rakendanud. Küll aga võib jäätmedirektiivist ja tekstiilijäätmetest põhjalikuma selgituseta rääkimine süvendada ekslikku arusaama, justkui võrduks kasutatud tekstiil prügiga.

Tekstiilijäätmete all peetakse enamasti silmas kasutatud rõivaid või tekstiile, mida valdaja ei kavatse enam kasutada ja millest soovib vabaneda. Tegelikult ei saa kõiki kasutatud tekstiilitooteid kaugeltki ühte „jäätmepatta“ panna. Peame endiselt eristama kaht erinevat gruppi – tekstiil, mida saab korduskasutada ja selline, mis oma algsel eesmärgil enam kasutamiseks ei kõlba. Laias plaanis on oluline, et üha vähem tekstiili kvalifitseeruks üldse „jäätmeks“ ning ka oma algsel eesmärgil teenistuse lõpetanud tekstiil võetaks kasutusele uue ressursina.

Paljusid tekstiilitooteid, mida me ise enam kasutada ei taha või ei saa, sooviks kasutada keegi teine. Seega on kasutuskõlbliku tekstiilitoote korral endiselt valik number üks suunata see korduskasutusse ja mitte jäätmekonteinerisse. Teine oluline viis tekstiiliprügi vähendamiseks on mõistagi katkiläinud esemete parandamine – loodetavasti tõuseb see hääbunud nähtus peatselt taas au sisse.