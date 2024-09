Millal jõuame naftaajastu lõpuni?

Ilmselt peitub tõde kuskil keskel. Üks peamisi põhjuseid, miks prognoosid erinevad, on maanteetranspordi elektrifitseerimine. Näiteks väidab OPEC+, et naftanõudlus selles sektoris kasvab 2045. aastaks umbes kümnendiku võrra (10%), samas kui IEA prognoosib, et isegi kõige pessimistlikuma stsenaariumi korral väheneb naftanõudlus 14% võrra. Arvestades arenevate majanduste kasvu ja transporditeenuste vajadust ning nähes praegust elektriautode ja akude arengu tempot, on raske oodata nii suurt naftakasvu, nagu OPEC+ prognoosib.

Energeetika

Teisalt, mitte ainult autod ei vaja naftat. Ajalooliselt on kiirelt kasvavad majandused sageli seotud kasvava energianõudlusega. Praegu elab enamik inimesi endiselt areneva majandusega riikides. Sellistes arenenud riikides nagu USA või Saksamaa saavutati naftatarbimise tipp juba 1970ndatel, pärast üleilmseid energiakriise. Teistes riikides naftavajadus aga kasvab. Et mõista naftatarbimise suundumusi, on „Bloomberg“ andmetel üks USA elanik umbes 16 korda suurem naftatarbija kui India elanik ja peaaegu 6 korda suurem kui Hiina elanik. Kuigi arenenud riikides naftatarbimine stabiilselt väheneb, kasvab see arenevates majandustes jätkuvalt. IEA tunnistab ka, et investeeringud arenevate riikide puhtasse energiasse on ebaproportsionaalselt väikesed.

Lennundus ja keemiatooted