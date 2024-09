Austraalia teadlased on kogu tänavuse aasta jälginud merejää ulatust, sest see oli mullu väikseim alates satelliidimõõdistuste algusest. Tasmaania ülikooli merejääuurija dr Will Hobbs ütles, et nüüdne rekordiliselt väike ulatus on järjekordne märk sellest, et Antarktika ümbruse merejääsüsteem liigub uude olekusse.