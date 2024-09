Tänavu on riigimetsast koristatud umbes 150 tonni prügi, mis tähendab, et jäätmejaama asemel on metsa alla viidud ligi 15 veoautokoormatäit prügi. Selle sekka pole arvestatud prügi, mis on koristatud RMK lõkke- ja telkimiskohtadest või matkaradade äärest.