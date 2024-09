Kliimaseadus saab igast suunast turmtuld. Kliimaminister Yoko Alender: liigume seadusega kindlasti edasi

Kliimakindla majanduse seaduse eelnõu on viimastel nädalatel pälvinud kriitikat peaaegu kõigilt, kes on selle kohta tagasisidet andnud. Seda on kritiseerinud riigisekretär, mitu ministeeriumit, eraettevõtjad ja keskkonnakaitsjadki. Kamba peale on esile toodud mõjuanalüüside vähesust, seaduse eeskirjade üldisust, ambitsioonikuse puudust ja küsimust, kas seadus kohtus vett peaks. Kliimaminister Yoko Alender lubab sellegipoolest seadusega edasi liikuda ja selle novembrikuuks valitsusse saata.