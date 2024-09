KUULA | Rohepööre podcast: tervishoiusüsteemi jalajälge saab vähendada inimeste hea tervisega

„Valmimisel on tervishoiusüsteemi kestlike eesmärkide kava, mis võiksid aastaks 2030 viia selleni, et haiglad ja hooldekodud kasutavad roheenergiat, et me vaatame üle selle, kuidas pakendada ravimeid jätkusuutlikumalt, leida alternatiive haiglates kasutatavatele ühekordsetele seadmetele ja nii edasi. Veel eraldi plokk on aga rahvatervis, liikumine, toitumine, uni ja vaimne tervis ehk plokk, mis peaks ennetama haigusi ja seda, et rahvas ei tekitaks läbi haiglasüsteemi kasvuhoonegaase juurde,“ mainib Mändmaa.