Kiirusta! Reedega lõpeb soodushinnaga registreerimine Impact Dayle

Kolmandat korda toimuv Impact Day toob kokku paremast homsest hoolivad inimesed, kes soovivad avaldada positiivset mõju maailmale, tahavad tegutseda, et muuta elu meie ümber paremaks ning astuda samme helgema tuleviku nimel. Numbrite keeles öelduna on üritusest osa võtmas enam kui 3000 osalejat, kokku on ligi 100 sessiooni ja neli lava, festivali programmis on ka kaheksa eelüritust.