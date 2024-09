Kagu-Euroopa inimeste tervist ohustas sel suvel rekordarv kuumapäevi

Kuidas mõjutavad kuumastressi päevad tervist?

Inimese kehatemperatuur on ligikaudu 37 kraadi ja perioodid, kus õhutemperatuur on sellest kõrgem, on inimesele väga rasked. Kõrge õhutemperatuur suurendab pea alati suremust. Kui kuuma ilmaga kaua õues olla, hakkab keha sisetemperatuur tõusma.

Kõigepealt ilmneb nii-öelda kuumastress ehk kuumakurnatus. Keha hakkab kuumenemisele vastu võitlema, sest ei taha, et sisetemperatuur tõuseks. Seega vereringe hakkab kiiremini tööle ja algab higistamine. Kui inimesel on näiteks südamehaigus, siis see kõik on tema organismile lisakoormus.

Kliimamuutused mõjutavad ka Eesti inimeste tervist, aga teiste riikidega võrreldes on need mõjud väiksemad. Hans Orru

Inimesed, kes kuuma käes töötavad – õues või ka tehases, kus masinate ja õhutemperatuuri koosmõjus võib samuti temperatuur üle 30 plusskraadi tõusta –, higistavad ja joovad rohkem. See on neerudele ülekoormus, mis aastatega võib tekitada neeruhaigusi.

Kuumakurnatusest aste edasi on kuumarabandus. Osal juhtudel võib kuumarabandus tekkida isegi muidu tervel inimesel, kes viibib +40–45-kraadises õhus ega tarvita piisavalt vedelikku. Kui organismil saavad vedelikud ja soolad otsa, võib süda või mõni muu organ töötamast lakata. Pole teada, et Eestis oleks inimesi kuumarabanduse tõttu surnud, aga haiglasse on seetõttu küll satutud.