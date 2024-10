Annika Vait: vastutustundlik juhtimine tähendab kindlustust surmava lumelaviini vastu

Teise elulise näitena võib tuua olukorra, kus uue investori kaasamise tuhinas jäetakse olemasoleva investoriga sõlmitud lepingu tingimused tähelepanuta või need vaikitakse uue potentsiaalse investori ees maha. Või ei kaasata olemasolevaid investoreid lihtsalt piisavalt uutesse plaanidesse. Üldjuhul sisaldavad investoritega sõlmitud lepingud tingimusi, mis vajavad investorite ringis muudatuste tegemiseks eelnevat muutmist ning praktikas tihti ka pikemaid läbirääkimisi. Vastasel korral põrkutakse taas erinevate lepinguliste sanktsioonide ning ohuga, et tegelikult ei olegi uue investori kaasamine soovitud viisil õiguslikult üldse võimalik. Halvemal juhul lõpeb läbimõtlematu täiendava investeeringu kaasamise plaan aga tulemusega, et ilma jäädakse nii loodetud uuest investorist, aga väljub ka olemasolev investor.

Investorite kaasamine ning investeeringute hoidmine ja suurendamine on ettevõtjate igapäevane väljakutse. Eriti aktuaalne on see Eestis populaarsete kasvuettevõtete jaoks. Tihti kipuvad asjad jääma viimasele minutile, mis võib tähendada, et investeeringu kaasamise hetkeks võib olla ühingu finantsiline seis juba kriitiline. Kui sellises situatsioonis peaks tekkima mõte päästa olukord lubamatul viisil ettevõtte varalise seisu atraktiivsemaks muutmise kaudu või varjatakse mõnda olulist asjaolu, siis võib see väga valusalt lõppeda.

Lihtsustatult võime antud juhul rääkida vastutustundliku juhtimise kolmest kesksest printsiibist, millele oleme mõtteliselt alla kirjutanud ning millega vastuollu sattumine toob kaasa vastavad tagajärjed. Esiteks on oluline õiguskuulekas käitumine, millega vastuollu läheb varastamine ja muu tegevus, mis on seadusega keelatud. Teiseks on vajalik ärieetika ja läbipaistvus ehk vältima peaks varjamist, valetamist, petmist ning muul moel ebaausat ja -austavat käitumist. Kolmandaks on kriitilise tähtsusega eesmärkide seadmine ja riskide juhtimine ehk tegutseda tuleks läbimõeldult ja süsteemselt. Läbi tuleks mõelda äritegevuse mõjud ja riskid ning korraldada nende juhtimine.

Lumepalliefekt on kiire tekkima

Praktikas on õigusrikkumised sageli ajendiks järgmistele kaasnevatele negatiivsetele mõjudele. Seega tegelik kahju ei piirdu vaid eeltooduga, vaid tihti kaasneb ka mainekahju ning usaldusväärsuse kadumine. Lisaks ühiskondlikule vaatele on see olulise mõjuga ka koostöö- ja kliendisuhetele ning suhetes töötajatega.

Näiteks börsil kaubeldavate aktsiate hinnad on sellistele olukordadele väga tundlikud. Ka teatud teenuste sektoris on usaldusväärsus ülimalt oluline, et üldse toimida ja toimetada. Heaks näiteks on siin advokaadid, arstid või investeerimisfondid.

See kõik tähendab, et üks eksisamm võib viia ettevõtja veelgi suurema kahjuni. Selliseks suuremaks kahjuks võib olla mõne teise olulise koostöösuhte lõpetamine või vastavast koostöövõimalusest ilma jäämine, tulevikus uute investeeringute mittesaamine või riigihangetelt kõrvalejäämine. Kõrgelt reguleeritud tasemega valdkondades isegi tegevuse lõpetamine.

Praktikas on esialgse õigusrikkumise kahju kõrval määrav just see, mitu lumepalli ja mitmes suunas see võimalike suuremate kahjude teekonnal veerema paneb. Äriõiguse õigusnõustaja igapäevas väljendub see näiteks osanike ja aktsionäride vahelistes äritülides, mis lõpuks väga paljude erinevate vaidluste ja menetlusteni jõuavad ning sageli lumelaviini mõõtmed võtab.

Oluline on võimalikud õigusrikkumised ning nendega kaasnevad riskid kiiresti ära tunda ning mõistlikult lahendada. See on koht, kus üldjuhul tasub advokaatide kõrvale kaasata ka professionaalne kriisijuht ning kasutada vajadusel kommunikatsioonijuhi abi. Kui enne sai toodud näide alustavast ettevõtlusest, siis suurettevõtete puhul on klassikaliseks näiteks tüüptingimuste pinnalt tekkivad olulise mõjuga vaidlused. Vahest piisab ühest väikese mahuga lepingulisest vaidlusest, mis mõistlikult lahendamata või juhtimata jääb, et suurt potentsiaalset kahju hõlmav lumepall veerema lasta. Sellised olukorrad vajavad lisaks õigusteadmistele tihti ka juhtimiskogemusega mõistlikku meelt.