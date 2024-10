Kristjan Kuhi: energeetika rohepöörde võti peitub targas energiajuhtimises

Taastuvenergia kasv vajab nii hoogu kui tasakaalustamist

Eleringi andmetel tootsid Eesti elektrijaamad 2023. aastal taastuvatest allikatest 2 607 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis moodustas 53 protsenti kogu Eesti elektritoodangust. Eesti aastane kogutarbimine on täna hinnanguliselt 8000 gigavatt-tunni kandis. Aastaks 2030 prognoositakse aga märkimisväärset elektritarbimise kasvu. See tähendab, et võrreldes tänasega peab meil kuue aasta pärast olema neli korda rohkem taastuvenergia tootmisvõimsust.

Taastuvenergia areng on pärast pikemat paigalseisu õnneks nüüd hoo sisse saanud. Ainuüksi Eesti Energia tütarettevõttel Enefit Greenil on ehituses 637 megavati ulatuses uusi võimsusi, sellest installeeritud on tänaseks 459 megavatti. Juba opereerivat elektritootmisvõimsust on taastuvenergiaettevõttel 587 megavatti. Võrdluseks Auvere elektrijaama võimsus on 300 megavatti. Baltikumi suurima taastuvenergia tootmisala Sopi-Tootsi tuule- ja päikesepargi toodang tõotab valmimisel katta ligi 10% kogu Eesti aastasest elektritarbimisest. Lisaks tegelevad taastuvenergia arendamisega ka teised turuosalised.

Kasvav taastuvenergia on toonud meile ka taskukohasemad elektrihinnad. Tuuliste või päikseliste, kuid madala tarbimisega päevade puhul näeme sageli lausa nullilähedasi elektrihindasid. Tuule ja päikse puudumisel tõusevad hinnad aga lühiajaliselt väga kõrgele. Selline hindade volatiilsus ei ole kokkuvõttes kasulik ei tarbijatele ega tootjatele. Kui tarbijal on võimalik end kõikuvate hindade eest kaitsta oma elektrihinda fikseerides, siis tootjate jaoks pakuvad leevendust energiasalvestid.

Lisaks roheenergia tootmise eesmärkide saavutamisele tuleb meil tegeleda ka rohepööret ümbritsevate standardite, selgitusmehhanismide ja regulatiivse keskkonna uuendamisega. Mahupõhine roheenergia päritolutunnistuste süsteem sai loodud ligi 20 aastat tagasi, kui roheenergia mahud põhi- ja jaotusvõrgus olid oluliselt väiksemad.