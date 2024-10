Prantsuse veinitootjad seisavad silmitsi märkimisväärse kahjuga. Heitliku ilma tõttu on tänavune viinamarjasaak kehv

Üle Prantsusmaa levinud niisked tingimused on sel aastal paljudes veinipiirkondades hävitustööd teinud ning hallitus koos külmakraadide ja rahega on kogutoodangut vähendanud. Prantsuse põllumajandusministeeriumi hinnangul on tänavune toodang 39,3 miljonit hektoliitrit, mis on 18% väiksem 2023. aasta tasemest ning 11% väiksem viimase viie aasta keskmisest.