Valge manner muutub roheliseks. Antarktika poolsaare taimestik on viimase 40 aastaga kümnekordistunud

Uus uuring tuvastas, et viimase nelja aastakümne jooksul on taimkate kogu Antarktika poolsaarel suurenenud üle kümne korra. Antarktika poolsaar, nagu paljud polaarpiirkonnad, soojeneb kiiremini kui maailm keskmiselt ning mandril on sagedasemaks muutnud ka äärmuslikud kuumalained.