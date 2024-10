Ameerika Ühendriike tabas alla kahenädalase vahega kaks tugevat orkaani, mis hävitasid kodusid ja elusid mitmes osariigis. Meteoroloogid ja kliimateadlased tõdevad, et kliimakriis, mille eest nad on aastakümneid hoiatanud, on täiel määral kohale jõudnud.