Sorteerimine – tülikas, kulukas ja aeganõudev

Ülemaailmne linnastumise määr moodustab tänavu 55%. See tähendab, et kõigist maamunal elavatest inimestest 4,5 miljardit elab linnades. Jäätmeteke on seejuures linnades umbes 3 miljonit tonni jäädet iga päev – taaskasutatakse nendest kõigist vaid 0,6 miljonit tonni (19%). Sellise statistikaga võiks juba praegu teha arutelule lõpu ja järeldada, et olukord on nukker. Samas, miks peaksime me piirduma, kui asi läheb veel põnevamaks…

2050. aastaks elab maamunal eelduslikult pea 10 miljardit inimest, kellest juba 7 miljardit paikneb linnades ja tekitavad nad kõik kokku ühes päevas umbes 7 miljonit tonni jäädet. See tähendab, et võrdlemisi lühikese, 25-aastase perioodi jooksul jäätmeteke linnades rohkem kui kahekordistub. Nende igati suurejooneliste ennustuste taga peitub kurb tõsiasi, et meie olemasolevad jäätmemajanduse süsteemid ei ole võimelised isegi praeguste, oluliselt tagasihoidlikumate numbrite korral jäätmeid keskkonnasõbralikumalt käitlema.

„Keskkonnasõbralikult“ tähendab jäätmete taaskasutamist – mitte ladustamist, võimalusel mitte põletamist ja loomulikult mitte metsa alla viskamist. Paraku on aga just need arvatavasti kõige mugavamad jäätmete „käitlemise“ viisid. Seejuures on tähtis märkida, et mugavus on antud kontekstis vaid praeguste kohustuste edasilükkamine. Tihti ka unustame, et kohustuste edasilükkamisega kaasneb intress, mis lõpuks tuleb ikkagi tasuda. Tänase probleemi lahendamine on homme kallim.

Jäätmemajanduse kontekstis tähendab see lihtsalt seda, et algselt sorteerimata või valesti sorteeritud jäätmeid on palju keerulisem sorteerimiskeskusest taaskasutusse suunata ja seda isegi uusimate tehnoloogiate abil. Mis võinuks olla üks lihtne lisaliigutus prügikasti juures, muutub võimatuks teoks sorteerimisliinil. Selle tulemusena jääb parimaks taaskasutamise viisiks põletust, et vähemalt mingigi väärtus energia kujul kätte saada.

10 miljonit puud ja veer rohkemgi andmepunkte