Impact Day 2024 ületas finišijoone ja mõjutas tuhandeid inimesi

Festivali programmijuhi Erkki Kubberi sõnul näeme iga aastaga, kuidas jätkusuutlikkus üha enam kanda kinnitab, kuidas ettevõtted mõistavad selle tegelikku mõju äritegevusele ja mõistavad oma vastutust maailma paremaks muutmisel. „Jätkusuutlikkus ei ole enam lihtsalt teema või probleem, millega tuleb tegeleda, üha enam mõistetakse, et see on oluline inimeste, äri ja maailma parandamiseks,“ sõnab Kubber. Ta lisas, et oluline on näha jätkusuutlikkust laiemalt kui ainult saastamise ja jäätmete minimeerimine - jätkusuutlikkus mõjutab tugevalt nii majandust kui heaolu.