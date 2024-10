Statistikaamet: mitu Eesti hiljuti paranenud keskkonnanäitajat on hakanud taas halvenema

Statistikaameti andmetel on suurenenud kasvuhoonegaaside heide, jäätmete teke ja põlevkivi kaevandamine ning oodatud muutust pole toimunud ka olmejäätmete ringlussevõtus.

Eesti elu edu hindav statistikaameti mõõdupuu Tõetamm saab oktoobris viieaastaseks. Tõetamme punased lehed annavad teada probleemist, kollased lehed peegeldavad olukorda, mis eelmise perioodiga võrreldes eriti muutunud ei ole, ja rohelised lehed näitavad olukorra paranemist. Mitut keskkonnanäitajat peegeldavad lehed on puul värvunud aga just verekarva.