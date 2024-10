Teadlased: Maa atmosfääris oli viimati nii palju süsihappegaasi miljonite aastate eest

Teadlaste sõnul koguneb CO 2 praegu atmosfääri kiiremini kui kunagi varem inimkonna ajaloos ning selle tase on kõigest 20 aastaga kerkinud 11,4%. Samuti märgiti aruandes USA riikliku ookeani- ja atmosfäärivalitsuse iga-aastasele kasvuhoonegaaside indeksile viidates, et aastatel 1990–2023 suurenes pikaajaliste kasvuhoonegaaside kiirguse mõju kliimale 51,5%, kusjuures CO 2 moodustas sellest kasvust umbes 81%.