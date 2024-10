Uuring: enam kui pooled eestlased jätavad oma vana nutitelefoni sahtlisse seisma

„Märkamatult on inimestest saanud patoloogilised nutiseadmete kogujad. Aga kuna nutiseadmed on nutikad just seepärast, et palju funktsioone on targalt väiksesse seadmesse kokku koondatud, ei panda tähele, et sahtlipõhjas on tegelikult mitme toa jagu märkmikke, ajakirju, raamatuid, mänguasju ja CD-sid,“ märkis ringmajanduse ekspert Kadi Kenk.