Kõrgema kliima- ja keskkonnateadlikkuse kursuse korraldamisele kulub umbes 30 000 eurot

Kellele saavad kõrgemad keskkonna- ja kliimateadlikkuse kursused kohustuslikuks, kellele rangelt soovituslikuks või vabatahtlikuks, mida täpsemalt näeb õppekava ette ning mis on kursuste eelarve, ei olnud ministeerium suvel veel valmis täpsustama.

Nüüdseks on selgeks saanud, et kursuseid rahastatakse peamiselt EL-i struktuurivahenditest. Kursuse korraldamise kulu on suurusjärgus 30 000 eurot, millest riigi kaasfinantseering on 15%.

Sisu veel arendatakse

Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna juhataja Eili Leppik ütles, et kõrgemad kliima- ja keskkonnateadlikkuse kursused on veel täpsemalt arendamisel. „Oleme seisukohal, et kursused peavad lähtuma tänapäevasest õpikäsitlusest, et nende mõju maksimeerida. Kursuste kokku panemisel töötame koos hariduspsühholoogiga ning loodame juba uue aasta alguseks plaani paika saada. Esimene kursus toimub kevadel, täpne aeg oleneb välisesinejate kalendritest,“ selgitas Leppik.

Kursusele kutsutakse otsustajad üle Eesti. Osalejate ring saab ministeeriumi sõnul olema mitmekesine, sest kliimamuutused puudutavad pea kõiki eluvaldkondi ning seega peavad ka kõik läbi mõtlema, kuidas muutustega kohaneda. Kursused annavad selleks vajalikud teadmised, kinnitas Leppik.

Ministri sõnul mõjutab kliimapoliitika elluviimist ja poliitilise diskursuse kujunemist suuresti see, kuidas ühiskond keskkonna- ja kliimateemadesse suhtub. „Riikides, kus ka meedias toimub debatt teaduspõhistel alustel ning on professionaalne ja tasakaalustatud, tekib vähem poliitilist polariseeritust,“ selgitas minister uuringutele viidates. „Sel juhul on ühiskonnal rohkem teadmisi ja rohkem tunnet, et nad on osalised kõiges, mis toimub,“ ütles Alender. „See on ülioluline.“

Aitab jõuda kliimaneutraalsuseni

Kõrgemad riigikaitsekursused läbinud Alender arvas, et edaspidi saavad nagu riigikaitsekursustelgi keskkonna- ja kliimateadlikkuse kursustel osaleda inimesed igalt elualalt. „See, mis meie elukeskkonnas toimub, puudutab igaühte ja igaühel on roll selles,“ lisas ta.