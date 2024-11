Tänavune aasta on mõõdetutest tõenäoliselt kõige kuumem

„Pärast 10 kuud on nüüdseks peaaegu kindel, et 2024. aasta on ERA5 andmestiku kohaselt kõige soojem aasta ja esimene aasta, mis ületab industriaalajastu eelse taseme üle 1,5 ºC. See tähistab uut verstaposti ülemaailmsetes temperatuuriregistrites ja peaks olema katalüsaatoriks ambitsioonide tõstmiseks eelseisval kliimamuutuste konverentsil COP29,“ kommenteeris Copernicuse asedirektor Samantha Burgess.