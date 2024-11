Koolisööklad võitlevad toidu raiskamise vastu. Enamik jäätmetest tekib õpilaste enda isu ülehindamise tõttu

Koolisööklate prügikastidesse jõuab aastas niivõrd palju toitu, et sellest kogusest saaks üheks päevaks söönuks kogu riik. Toitlustajate sõnul on oluline lastele meelde tuletada, et taldrikule tasub tõsta ainult nii palju, kui ära süüa jaksad.